Beşiktaş, gazişehir gaziantep maçı hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 4'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri sonrasında kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyon programını uygulayan futbolcular, 2'nci bölümde top kapma ve pas antrenmanı yaptı. Günün tek antrenmanı çift kale maç ile son erdi.

BURAK YILMAZ SAHAYA İNDİ

Siyah-beyazlılarda 8 Temmuz'da geçirdiği ameliyatın ardından hazırlık kampında oynadığı ilk maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın tedavisi tamamlandı. Bu sabah ilk kez sahaya inen Burak bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmaları yaptı. Milli golcünün 6'ncı haftada deplasmanda oynanacak olan Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

Öte yandan, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Ljajic, Vida, Boyd, Dorukhan ve Güven'in yanı sıra sakatlıkları devam eden Oğuzhan ve Caner idmanda yer almadı. Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.