Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan Abdoulay Diaby'nin katılmadığı belirtildi.

Caner Erkin'in takımla çalıştığı idmanda, Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'a özel program uygulandığı aktarıldı. Milli takımdan dönen Dorukhan Toköz'ün ise yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda denge, kuvvet, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve şut çalışması yapıldığı bildirildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep, Beşiktaş, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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