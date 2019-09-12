Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

19 dakika önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.


Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve top kontrolü çalışmalarının yanı sıra taktik programın yer aldığı bölümle devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.


İdmana, özel program uygulanan Burak Yılmaz, salonda çalışan Oğuzhan Özyakup ile arka adalesinde sorun bulunan Dorukhan Toköz katılmadı.


ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd dışında milli takımlarda bulunan tüm futbolcular takıma katılırken, Adem Ljajic, yenilenme çalışması yaptı.


Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı kafile, daha sonra özel uçakla Gaziantep'e hareket edecek.


Karius ödülünü aldı


Almanya Futbol Elçisi organizasyonu tarafından 2018'in "Almanya Futbol Elçisi" seçilen Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, ödülünü aldı.


Karius'a ödülünü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde organizasyonun yönetim kurulu üyesi Roland Bischof takdim etti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:55 
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