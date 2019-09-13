Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamlandı

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik çalışması, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Burak Yılmaz özel programına devam ederken Oğuzhan Özyakup ise salonda çalıştı.



Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek ve kampa girecek. - İSTANBUL