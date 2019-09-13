Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.



Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas, top kontrolü ve taktik programın yer aldığı çalışmayla sürdü. İdman, çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Burak Yılmaz özel antrenman programına devam ederken, Oğuzhan Özyakup salonda çalıştı.



Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek ve kampa girecek.



