Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, gazişehir gaziantep maçına hazır
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Beşiktaş, gazişehir gaziantep maçına hazır

58 dakika önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu sabahki antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, gazişehir gaziantep maçına hazır, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarını bu sabahki antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz özel programına devam ederken Oğuzhan Özyakup ise salonda çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana Beşiktaşlı futbolcular sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Oyuncular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik çalışması, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek ve kampa girecek.


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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:19 Kaynak: DHA
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