Beşiktaş, gazişehir gaziantep maçına hazır

Beşiktaş
, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep
FK maçının hazırlıklarını bu sabahki antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz
özel programına devam ederken Oğuzhan Özyakup
ise salonda çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetimindeki antrenmana Beşiktaşlı futbolcular sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Oyuncular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik çalışması, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek ve kampa girecek.