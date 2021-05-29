Beşiktaş, Gedson Fernandes'i Şampiyonlar Ligi ile tavlayacak

Beşiktaş orta saha transferinde kumar oynamak istemiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara Kartal, kalitesini ispatlamış ve aynı zamanda ligi de tanıyan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

BENFICA'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Galatasaray'da yarım sezonluk süreçte 17 maça çıkan Gedson Fernandes, Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında geliyordu. Yarım sezonda 1 gol atıp 3 asist yapma başarısı gösteren oyuncu için bu kez Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlılar, Gedson'u 1 sezonluğuna kiralayıp Şampiyonlar Ligi'nde parlatmak için Portekiz kulübünün kapısını çaldı. Benfica'nın Beşiktaş'a ne cevap vereceği belirsiz.

GALATASARAY DA DEVREDE

Portekiz'den A Bola Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray ve Beşiktaş; Gedson Fernandes için Benfica'dan cevap bekliyor. 22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye gelmeden önce Tottenham'a kiralanmış; burada bekleneni veremeyince Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.