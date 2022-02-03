Üye Girişi
Beşiktaş Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı - Son Dakika

Beşiktaş Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı

03.02.2022 23:37
Beşiktaş Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Portekiz ekibi Benfica'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Portekiz ekibi Benfica'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekip, Fernandes transferiyle ilgili detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
500

Gedson Fernandes, Beşiktaş, Portekiz, Benfica, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
23:27 Son Dakika: Sarı-kırmızılı kulübe yeni Melo! Erick Pulgar resmen Aslan oldu
23:23 Son Dakika: Öğretmenlere yeni müjde! Merakla beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı
23:18 Türkiye'de tartışma konusu olan yeni uygulama! İlk siparişinde 30 TL ödemeyen kafede oturamayacak, 6 saatte ikinci sipariş zorunlu
23:04 Galatasaray, takımdan gönderdiği Luyindama'nın yerini hemen doldurdu! İşte Marcao'nun yeni partneri
23:02 AK Partili Mustafa Şen'den siyaseti hareketlendiren ittifak yorumu: Başka partilerle ittifaklarımız olabilir
22:41 Atatürk heykeline yapılan saldırı vatandaşı harekete geçirdi! Sırayla nöbet tutuyorlar
22:39 CHP'li Aykut Erdoğdu'nun şehit paylaşımı sosyal medyadan büyük tepki topladı: Barışamadık
22:36 Yetkili isim canlı yayında güzel haberi verdi! TOGG'un piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil kredilerinde düzenleme yapılacak
22:31 Tecrübeli eldivenden skandal hata! Yıldız futbolcu ayna detayını fark etmeyip çırılçıplak halini sosyal medyada paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 23:43:52. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement