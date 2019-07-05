Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, geleceğe yatırım yaptı
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Beşiktaş, geleceğe yatırım yaptı

1 saat önce

Beşiktaş, genç futbolcuları Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzattı.

Beşiktaş, geleceğe yatırım yaptı, System.String[]
Beşiktaş, genç futbolcuları Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzattı. Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. Siya-beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmıştır" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş, Kartal, Güncel
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