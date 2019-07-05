Beşiktaş, geleceğe yatırım yaptı
1 saat önce
Beşiktaş, genç futbolcuları Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzattı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:05 Kaynak: İHA
, genç futbolcuları Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz
ile 2023; Kartal
Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzattı. Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. Siya-beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz ile 2023; Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmıştır" denildi.
(İHA)
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