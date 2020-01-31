Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Beşiktaş, sezon başından bu yana takımda yer alan 18 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Beşiktaş, sezon başından bu yana takımda yer alan 18 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Bosna Hersekli oyuncu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic ile 30.01.2020 tarihinde 4,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Bir önceki yönetim kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3 milyon 375 bin avro iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2 milyon 475 bin avroya indirilmiştir. Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic'e Beşiktaş'ımızda başarılar dileriz."

Saraybosna, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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