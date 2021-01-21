Beşiktaş'ta Kartal Kayra Ümraniyespor'a kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcularımızdan Kartal Kayra Yılmaz'ın 2020-21 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Kartal Kayra Yılmaz'a Ümraniyespor'da başarılar dileriz."
Kaynak: DHA
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