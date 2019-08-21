Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı
2 saat önce
Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:30 Kaynak: AA
, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor
'a kiraladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Oğuzhan Akgün'ün 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstanbulspor'a kiralandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı takımın İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki oyuncu, altyapı liglerinde ortaya koyduğu performansla dikkati çekmişti.
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