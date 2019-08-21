Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı

2 saat önce

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladı.

Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı, System.String[]
Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Akgün'ü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiraladı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Oğuzhan Akgün'ün 2019-2020 sezonu sonuna kadar İstanbulspor'a kiralandığı bildirildi.
Siyah-beyazlı takımın İstanbulspor'a kiraladığı 18 yaşındaki oyuncu, altyapı liglerinde ortaya koyduğu performansla dikkati çekmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Kevin N'Koudou ile el sıkıştı!
Beşiktaş'ta Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi! Beşiktaş, Mirin'i Toulouse'a kiraladığını resmen açıkladı Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in kızlarının doğum günündeki gergin anları dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:41:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü İstanbulspor'a kiraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]