Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, kondisyon ve taktik ağırlıklı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı gerçekleştirilen çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.