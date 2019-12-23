Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 25 Aralık Çarşamba günü devam edecek.

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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