Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.


Diğer oyuncuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı.


Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı kaydedildi.


Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 25 Aralık Çarşamba günü devam edecek.


Abdullah Avcı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:20 
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