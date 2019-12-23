Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 25 Aralık Çarşamba günü devam edecek.

Diğer oyuncuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi:

2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu