Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği'yle yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana, sakatlığı devam eden futbolcular Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ve Douglas Santos'un katılmadığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladıkları antrenmanı yarı sahada 3 takımla yapılan turnuva maçla tamamladığı ifade edildi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen bir grup öğrencinin de antrenmanı izlediği, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiği kaydedildi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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