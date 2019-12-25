Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son ve 17'nci haftasında cuma günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk yarının son ve 17'nci haftasında cuma günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos ile Burak Yılmaz katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenman, yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Bu arada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen bir grup öğrenci, Beşiktaş'ın antrenmanını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, idman sonrası konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.


Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:55 Kaynak: DHA
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