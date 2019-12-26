Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla devam eden idmanda siyah-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo Roco idmana katılmadı.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti.

Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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