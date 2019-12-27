Beşiktaş-Gençlerbirliği maçından notlar - Son Dakika
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Beşiktaş-Gençlerbirliği maçından notlar

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre bu karşılaşmaya 4 değişiklikle çıktı.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre bu karşılaşmaya 4 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Enzo Roco'nun yanı sıra, cezalı Jeremain Lens Gençlerbirliği karşısında kadroda yer alamadı.

Fenerbahçe maçında ilk 11'de oynayan Pedro Rebocho ise teknik direktör Abdullah Avcı tarafından yedeğe çekildi.

Avcı, bu oyuncuların yerine Umut Nayir, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

Ruiz, 8 maç sonra

Siyah-beyazlı ekibin savunmasında görev alan Victor Ruiz, 8 maç sonra oynama şansı buldu.

Son olarak İttifak Holding Konyaspor maçında süre alan Ruiz, sakatlığı nedeniyle 4 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kaçırmıştı.

Ruiz, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yedekler arasında yer almış ama forma giyememişti.

Sezon başından beri Ruiz gibi sakatlık nedeniyle zaman zaman takımını yalnız bırakan N'Koudou ise ligde 3 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Abdoulay Diaby ilk 11'de oynadı.

Siyah-beyazlı ekipte Rebocho'nun yanı sıra Utku Yuvakuran, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.

Taraftarlardan VAR tepkisi

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi siyah-beyazlı yönetimin de talepte bulunduğu Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarının açıklanması yönünde tezahürat yaptı.

Taraftarlar, "VAR'ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı" ve "VAR'ı açıkla, sabrımızı taşırma" tezahüratlarında bulundu.

Siyah-beyazlılar ayrıca "Kadına şiddete dur de" pankartı açtı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile yaptığı maçta tribünlerde büyük boşluklar görüldü.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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