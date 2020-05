Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların karantinada kaldığı yurttan ve...

Yurt dışından gelen Beşiktaş Gençlerbirliği ve Altaylı futbolcuların 14 günlük karantina süreci devam ediyor. Futbolcular, Spor Bakanlığı, Yurt Müdürlüğü ve kulüplerinin kendilerine sağladığı imkanlar sayesinde bireysel çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.8 FUTBOLCU AYNI YURTTA KARANTİNADA

Türkiye 'yi ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır futbol müsabakası oynanmıyor. Açıklanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü kapsamında Türkiye'de 12 Haziran'da liglerin başlaması hedefleniyor. Bu bağlamda ülkelerinde olan birçok yabancı futbolcu da Türkiye'ye döndü. Geçtiğimiz hafta ülkeye gelerek, Güngören 'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan Beşiktaşlı futbolcular Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho'nun yanı sıra Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan , Altay Kulübü'nden ise Leandro Kappel, hazırlanan imkanlar sayesinde bireysel çalışmalarını 1 haftadır burada sürdürüyor.

HER FUTBOLCUYA BİR ODA, BİR SPOR SALONU SAĞLANDI

Oyunculara, Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatı ile yurt yönetimi tarafından her imkan sağlanıyor. Kendilerine bir oda bir de spor yapılması için bir alan ayrılan futbolcuların, kaldıkları odanın tam karşısına kulüplerinin de yardımıyla malzemeler yerleştirildi ve getirilen spor aletleriyle çalışma imkanı sağlandı.

SORUMLULUK BAKANLIĞA BAĞLI YURT MÜDÜRLÜĞÜNDE; AFAD , KIZILAY, SAĞLIKÇILAR ve EMNİYET GÜÇLERİ KATKI YAPIYOR

Karantinaya gelenler için tüm sorumluluk yurt müdürlüğünde. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde olan ve İstanbul İl Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurdunda her türlü tedbir alınıyor. Yaklaşık 100 yataklı yurtta kalanlar çeşitli bloklara ayrılmış durumda. Koronavirüs testi pozitif olanlar tek bir yerde toplanırken, futbolcular aynı blokta ve aynı katta kalıyorlar. Yurdun temizliğini AFAD, yemek tedariğini Kızılay üstlmenmiş durumda. Sağlıkçılar her gün kontrollerini yapıp, ilaç ve diğer gereçleri sağlıyor. Polisler ise her noktada güvenliği sağlıyor. Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda müdüründen tutun her görevli memura kadar kadar herkes yoğun bir çaba sarfedip AFAD ve Kızılay yetkilileri ile sağlıkçılara destek oluyor. 14 günlük karantına sürece mecburi olan futbolcular yaklaşık 10 gündür yurtta. Beşiktaşlı futbolcular Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho'nun yanı sıra Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan, Altay Kulübü'nden ise Leandro Kappel'in cuma günü yurttan tahliye olmaları bekleniyor.

