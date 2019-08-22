Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
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Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

2 saat önce

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı., System.String[]

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

(İHA)

Tottenham, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
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