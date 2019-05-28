Son Dakika Haberleri: "Beşiktaş gibi bir camiadan ayrılmak kolay olmadı"
Son Dakika Güncel Haber

"Beşiktaş gibi bir camiadan ayrılmak kolay olmadı"

1 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beşiktaş'tan ayrılmayı söz olarak söyledik ama gerçekleştirmeyi hiç aklıma getirememiştim. Ruhunuzu, bilginizi verdiğiniz, sizi seven bir camiadan ayrılıyorsunuz. Kolay bir iş değil" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, " Beşiktaş'tan ayrılmayı söz olarak söyledik ama gerçekleştirmeyi hiç aklıma getirememiştim. Ruhunuzu, bilginizi verdiğiniz, sizi seven bir camiadan ayrılıyorsunuz. Kolay bir iş değil" dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş'a vedasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "4 yıl önce Fikret Orman ve yönetimi ile başladım. Güzel birliktelik oldu. Zaman zaman iyi zaman zaman kötü anlarımız oldu. Sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştık. Kader birliği yapıyorsunuz. Oradan ayrılmayı söz olarak söyledik ama gerçekleştirmeyi hiç aklıma getirememiştim. Maç oynandıktan sonra odamı boşaltmam gerekiyordu. Kasımpaşa maçından sonraki sabah yine oraya gittim. Yine alışkanlığımı gerçekleştirdim. Orada odamı boş görmek de ayrı bir burukluktu. Son maçta taraftarın az olmasıyla ilgili birçok şeyi sorgulamak lazım. Maçın heyecanı, Şenol Güneş'in durumu, iftar saati... Bunların hepsi etken olabilir. Orada bana plaket verildi, uğurlandım. Sayısı size göre az, bana göre fazla olan çok kaliteli bir taraftar grubu beni uğurladı. Bana o duyguları milyonlar veremez. Ruhunuzu bilginizi verdiğiniz, sizi seven bir camiadan ayrılıyorsunuz. Kolay bir iş değil. Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün hala Beşiktaş'la sözleşmem var ama milli takımla çalışıyorum. Resmi yazı yazıldı. Bir seferberlik emri gibi düşünün. Size bir emir geliyor ve göreve geliyorsunuz. 1 Haziran'da kongre var. Gelen yeni yönetim, 'Ben seni istemiyorum' diyebilir. Sözleşmem 1 Haziran'da başlıyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:30 Kaynak: İHA
Şenol Güneş, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı Galatasaray yayın gelirinde de zirvede! 212 milyon TL'yi kasasına koydu Nazım Sangare: Şenol Güneş'i anlıyorum, Türk tipim yok İstanbul'da 69 yılın Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:14:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Beşiktaş gibi bir camiadan ayrılmak kolay olmadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]