Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

13.04.2022 11:49
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından 2 gün izin yaparken, hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başlamıştı. Siyah-beyazlılar, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleşti.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla devam ederken, Valerien Ismail, oyuncularını hızlı oynamaları konusunda sık sık uyardı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise Giresunspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Grip olan Can Bozdoğan'ın yer almadığı antrenmanda Rıdvan Yılmaz da bireysel idman yaptı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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