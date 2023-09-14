Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Son Güncelleme: 14.09.2023 17:08

Beşiktaş, eski yıldızı Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İnler, kulübe sportif işlerde yardımcı olacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacak.

Süper Lig devi Beşiktaş, eski yıldızı Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

HEM YÖNETİCİ HEM FUTBOLCU

Türk asıllı İsviçreli futbolcu, son olarak Adana Demirspor forması giymişti ve temmuz ayından beri hiçbir kulüple anlaşmamıştı. Daha önce 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, siyah beyazlı kulüpte öncelikli olarak yönetici rolünü üstlenecek.

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Evine Hoş Geldin Gökhan İnler! Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır. Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Gökhan İnler'le 1 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş Gökhan İnler'le 1 yıllık sözleşme imzaladı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Gökhan İnler, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Gökhan İnler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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