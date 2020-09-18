Beşiktaş, Gökhan Töre'yi açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
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