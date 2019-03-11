Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

27 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, 26. haftadaki Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, 26. haftadaki Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve kondisyon koşuları ile sona erdi.

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını 13 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:09 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Spor
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