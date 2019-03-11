Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanı dün oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenarasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarının ardından idman yarım sahada yapılan çift kale maç ve kondisyon koşuları ile sona erdi. Yarın günü izinli olarak geçirecek olan siyah-beyazlılar, Göztepe maçı hazırlıklarını çarşamba saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Sabah, Beşiktaş, Güncel
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