Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe'yle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncuların koşu ve yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise antrenmana, ısınma, istasyon ve açma-germe çalışması ile başladığı bildirildi. Pas, top kapma ve dar alan çalışması ile süren idmanın, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedaviyle rehabilitasyon süreçlerine devam edilen futbolcular Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens'in katılmadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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