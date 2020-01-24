Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens'in idmana katılmadığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç için İzmir'e gidecek.