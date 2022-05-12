Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

12.05.2022 13:21
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı.

Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürerken, Domagoj Vida takımdan ayrı düz koşu yapı.

(İHA)

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:54 30 yıldır kalçasının üzerine oturamıyor! Genç kadının tek dileği duygulandırdı
17:45 KKTC'de Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında yeni hükümet kuruldu
17:35 Eskişehir Valiliği'nden yasaklanan festival açıklaması: Terör riski bulunuyor
17:21 Eski milli futbolcunun kızı, Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti! Pozları babasına sürpriz olacak
16:58 Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı
16:52 DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz
16:49 AK Partili Bülent Turan'dan "Canan Kaftancıoğlu" tepkisi: "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!"
16:38 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan'a yeniden tutuklama kararı
16:34 Nagehan Alçı'dan beklenmedik Canan Kaftancıoğlu sözleri: Bu rezaleti kabul etmiyorum
16:20 İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 18:03:01. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement