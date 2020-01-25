Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. 20 futbolcuyla İzmir 'e gidecek siyah-beyazlılarda Pedro Rebocho ve Adem Ljajic kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile dün yollarını ayıran Beşiktaş, yardımcı antrenör Şenol Fidan yönetiminde Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı. İdman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe maçı için bugün saat 15.00'te uçakla İzmir'e giderek kampa girecek.

REBECHO VE LJAJİC KADRODA YOK

Bu arada, Beşiktaş'ın maç kadrosu da açıklandı. Siyah-beyazlılarda, sözleşmesi gereği 20 maçı tamamlaması halinde 2.8 milyon Erou zorunlu satın alma bedeli devreye girecek olan 25 yaşındaki Portekizli sol bek Pedro Rebecho, yönetimin isteği doğrultusunda kadroya alınmamaya devam ediyor. Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Muhammed Elneny ile Adem Ljajic'in de yer almadığı 20 kişilik kadro şu isimlerden oluştu: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

- İstanbul