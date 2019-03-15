Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. 

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:22 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor
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