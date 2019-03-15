Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas organizasyonlarının ardından tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor
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