Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

38 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan divan kurulu üyeleri ile bir grup taraftar, siyah beyazlı takımın antrenmanını izledi. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, antrenman sonrası misafirleriyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:55 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor
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