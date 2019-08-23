Beşiktaş - göztepe maçından notlar

Abdullah Avcı'dan 3 değişiklik

Quaresma yedeğe

Karius kaleyi devraldı

Quaresma ve Oğuzhan'a destek

Abdullah Avcı'nın ilk iç saha maçı

Dorukhan kadroya dahil edilmedi

Yeni transferler kulübede

Şenol Güneş bu kez tribünde

Emine Bulut tepkisi

İki takım sahaya siyah pankartlarla çıktı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, -

Süper Lig'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20: 30'da başlayan mücadelede hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'a kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kalede sakatlığını atlatan Alman file bekçisi Karius'a görev veren Avcı, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Caner'den oluşturdu. Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Dorukhan'ın yerine Oğuzhan'ı sahaya sürdü. Oğuzhan'ın orta sahadaki partneri ise Gary Medel oldu. Bu ikilinin hemen önünde Boyd, Ljajic ve Lens'e şans veren Avcı'nın gol yollarındaki tercihi ise Güven Yalçın oldu.

Siyah-beyazlıların Göztepe karşısındaki 11'i şöyle: "Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Oğuzhan, Medel, Boyd, Ljajic, Lens, Güven."

QUARESMA YEDEĞE

Abdullah Avcı, Göztepe karşısında Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı yedek kulübesine çekti. Geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Quaresma, 11'indeki yerini Jeremain Lens'e kaptırdı.

KARIUS KALEYİ DEVRALDI

Siyah-beyazlı ekibin Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Loris Karius, Panathinaikos ile oynan hazırlık maçı ve Demir Grup Sivasspor ile oynanan ligin ilk maçında formasından uzak kalmıştı. Hafta başından itibaren takımla çalışmalara başlayan Alman file bekçisi, Göztepe karşısında ilk 11'deki yerini aldı.

QUARESMA VE OĞUZHAN'A DESTEK

Vodafone Park'ta oynanan maçlardan önce bütün futbolcuları tribünlere davet eden siyah-beyazlı taraftarlar bu maç öncesinde de geleneği bozmadı. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, gösterdikleri performansla eleştiri oklarının hedefi olan Quaremsa ve Oğuzhan Özyakup'a destek çıktı. İki futbolcu coşkuyla tribünlere giderken Quaresma'nın Beşiktaş armasını öpmesi dikkatlerden kaçmadı.

ABDULLAH AVCI'NIN İLK İÇ SAHA MAÇI

Yeni sezon öncesinde siyah-beyazlı takımın başına geçen Abdullah Avcı, iç sahadaki ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk resmi maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a mağlup olan Avcı, Göztepe karşısında ligdeki ilk galibiyetini arıyor.

DORUKHAN KADROYA DAHİL EDİLMEDİ

Göztepe karşısında görev alamayan bir isim de Dorukhan Toköz oldu. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda bir sakatlık yaşayan 23 yaşındaki orta saha Göztepe maçının kadrosuna dahil edilmedi. Siyah-beyazlı kulüpten Dorukhan ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dorukhan Toköz dün akşam gerçekleştirilen antrenmanın son bölümünde aldığı darbe sonrası sol üst ön baldır adalesi (quadriceps) meydana gelen ödem nedeniyle maç kadrosunda yer almamıştır" denildi.

YENİ TRANSFERLER KULÜBEDE

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'dan kadrosuna kattığı Kevin N'koudou, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi. Çarşamba gecesi Türkiye'ye gelen Fransız futbolcu, lisans işlemlerinin halledilmesinin ardından maç kadrosuna alındı. Öte yandan transfer döneminde kadroya dahil edilen Douglas ve Rebocho'da mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

ŞENOL GÜNEŞ BU KEZ TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de karşılaşmayı takip etti. Siyah-beyazlı ekipte 4 sene görev alan ve 2 şampiyonluk yaşayan Güneş, eski takımını bu kez tribünden takip etti. Şenol Güneş'e A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da eşlik etti.

EMİNE BULUT TEPKİSİ

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı almıştı. Bu hafta Süper Lig, TFF 1'inci ve 2'nci ligde oynanacak diğer maçlarda olacağı gibi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması da 1 dakika geç başladı. Ayrıca iki takım futbolcuları olaya tepki göstermek adına sahaya siyah-pankartla çıktı.

Yaşanan olaya tribünlerdeki taraftarlarda kayıtsız kalmadı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyumda 1 dakika boyunca tezahürat yapılmadı. 1 dakikanın ardından ardından Beşiktaş ve Göztepe taraftarları 'kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde tempo tuttu.