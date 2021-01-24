Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

24.01.2021 22:03

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenerek ilk yarıyı lider tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligin ilk yarısını lider bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 2-1 yenerek ilk yarıyı lider tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligin ilk yarısını lider bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ocak ayında zor bir periyot yaşadıklarına dikkati çekerek, "Rakip de iyi mücadele etti. Zaman zaman oyuna ortak oldular ama takım olma özelliğimiz çok ön plana çıktı. Özellikle ikinci yarıda oyuna attığımız oyuncularla takım biraz daha toparlandı. Zor da olsa önemli galibiyet aldık, ilk yarıyı lider bitirmek çok önemliydi." dedi.

Zor süreçlerden geçerek zirveye ulaştıklarını vurgulayan Yalçın, "Kötü başladığımız, istediğimiz gibi organize olamadığımız sezon başlangıcı sonrasında toparlanarak hak ettiğimiz şekilde lider bitirdik. Bazı maçları kazanmak zordur. 7 günde üç maç oynadık, kolay değil. Göztepe karşısında takım ikinci yarıda yorgunluk belirtileri de gösterdi. Bunlar normal. Hamleler yaparak oyuncularımızı daha diri tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Çok zor ikinci yarı bizi bekliyor"

İlk yarıda yakaladıkları başarıyı ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini belirten Yalçın, "Çok zor ikinci yarı bizi bekliyor. Herkes için zor olacak. İyi hazırlanmalıyız, sahada çok fazla mücadele etmeliyiz, koşmalıyız, konsantrasyonumuz üst düzey olmalı. Bunu yaparsak sorun olacağını düşünmüyorum. İnşallah ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin de yavaş yavaş takıma girmeye başladığını kaydederek, "İkisi de iyi antrenman yapmaya başladı. Fizik olarak yükseliyorlar. Bizim için ikisi de önemli transfer. Uzun zamandır yoklardı. İki oyuncu kazandığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimden bir santrfor daha alınması yönünde talepte bulunduklarını aktaran Yalçın, "Şartlar uygun olur mu bilmiyorum. Mümkün olursa, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi uygun olursa bir santrfor transferi yapmak istiyoruz. Bunun olması gerektiği ile ilgili raporumu yönetime verdim. Olmazsa yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, yoğun bir tempoda gittiklerine dikkati çekerek, "Üç maç bana bile ağır geliyor, oyunculara nasıl ağır gelmesin? Hepsi 10 kilometrenin üzerinde koşuyor. Çocuklar özveriyle en iyisini yapmaya çalışıyor. Rakip ilk yarıda bir kez geldi ve golü buldu. İki golümüz VAR'dan döndü. Yediğimiz golün ardından takım reaksiyon gösteriyor. Bu durumu ortadan kaldırmak için çaba gösteriyorlar." yorumunu yaptı.

Bulundukları pozisyonun mutluluk verici olduğunu vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göreve başladığımdan pandemi başladı. Seyircisiz oynuyoruz. Zor süreçte görev aldık, işimiz kolay değil onu biliyoruz. Büyük takımda çalışmak çok zor. Sonuçlar muhakkak iyi olmak zorunda, mecbursunuz. Onun dışındaki sonuç bizi kurtarmıyor. Hepimiz taraftarımızı mutlu etmek için en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Son Dakika Spor


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