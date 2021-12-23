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Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro - Son Dakika

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

23.12.2021 22:51

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.

El Maestro maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Göztepe olarak klasik oyunlarını oynadıklarını belirterek, "Burası alışık değil. Oyunu uzun süre üstün götüren taraftık, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

Hızlı bir şekilde önlerindeki maçlara hazırlanmaları gerektiğini kaydeden El Maestro, "Kritik süreçten geçiyoruz. Bu kritik süreçte en iyi sonuçları alıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımı nasıl toparlayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan El Maestro, "Çalışma sistemimizde değişen bir şey olmayacak. Maçı analiz edeceğiz. İyi oynadığımızı biliyorum ama tabii ki hatalarımız oldu. Bunları arkadaşlarımızla paylaşacağız. Her maç öncesi ve sonrası bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun haricinde olan noktalar benim elimde değil. Puanlara ihtiyacımız var ve bunları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro
Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro
Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro
Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Nestor El Maestro - Son Dakika
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