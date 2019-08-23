Beşiktaş-Göztepe maçının ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı (1)

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın Göztepe'yi 3-0 karşılaşmada zaman zaman istediklerini yapamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri belli bir oyunu dizayn etmeye çalıştığını belirterek "Oyunun memnun olduğum tarafları var, olmadığım tarafları da var. Üzerine çalışacağız. Hem oyun hem fizik açısından zamana ihtiyacımız var. Seyircinin desteğiyle gelecek haftada da kazanıp milli arada fiziksel durumumuzu geliştirmeye çalışacağız." dedi.

Sezon başında fazla hazırlık maçı planladıklarına dikkati çeken Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni oyun sistemi için daha fazla hazırlık maçı oynamak istedik. Sakatlıkların fazla olması bu maç sayısını azalttı. Göztepe karşısında üç kilometre fazla koşsak da fiziksel olarak diğer takımların gerisindeyiz. Stadımız geçen sezon çok güzeldi ama zemin bize uygun değil. İlk yarıdaki top kayıpları, biraz zemin, biraz da yanlış kontroller oyunumuz geriye itti. Yüzde 67 ile topa sahip olduk. En çok fazla buluşan oyuncu iki bekimiz, doğru pas sayısını artırmamız lazım. İkinci yarıda seyircinin bizi itmesiyle ve Ljajic'in etkili performansıyla oyunu erken elimize almamızı sağladı."

Farklı şeyler uygulamaya çalıştıklarını ve oyuncuların buna uymaya çalıştığına dikkati çeken Avcı, "Bunda ısrarcı olup, oyunumuzu geliştirmeye çalışacağız. Beşiktaş her zaman dominant oynar. Topa sahip olup, ikinci ve üçüncü bölgede kaybettiği yerde yaptığı baskı önemlidir. Uluslararası maçlar bu şekilde oluyor. Oğuzhan uzun süre sonra oynadı. Bizim için hem topa sahip olmada ve koşularda önemli oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür eden Avcı, "Coşkuları, baskıları ve bizi itmelerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 12. oyuncu gibi hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

Quaresma'nın yedek kalması

Göztepe karşısında yedek soyundurduğu Quaresma'ya değinen Avcı, bu oyuncunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruyu, "Uzun süreli konuşulan durum. Geçen haftaki performans ve bu haftaki oyun planıyla ilgili tasarrufa gittim. Sezon başından itibaren çalışıyor. Antrenman performansı iyi, maç performansıyla ilgili değerlendirme yaptım." şeklinde yanıtladı.

Orhan Ak'ın ayrılması

Yardımcısı Orhan Ak'ın ayrılmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Avcı, "Orhan Ak, 2014'te teknik adamlığa başladığımda oyuncumdu. Kafası antrenörlükteydi. 8-9 maç sonra 'futbolu bırak' dedim. Antrenörlükte çok önemli katkılar sağladı. Görevinden ayrılmasıyla ilgili verdiği karar saygılıyım. İyi teknik adam olacak. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kadın cinayetleri

Maç öncesi eşi tarafından katledilen Emine Bulut için yapılan protestoyu hatırlatan Avcı, "Anneye, kadına sağlıklı bir ortamın sağlandığı coğrafya olsun. Kabul edilebilir durum değil. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Ülke olarak sağlıklı coğrafya nasıl sağlanır ona bakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.