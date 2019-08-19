Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah- beyazlı futbolcular antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından Beşiktaşlı futbolcular pas, 5'e 2, kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla antrenmana devam etti. Basına kapalı olarak 1.5 saat süren antrenman kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson salonda çalışırken, Enzo Roco sahada koşu yaptı, Loris Karius ise sahada çalışmalara başladı. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıkları yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.


Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Model Didem Soydan Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı
Ljajic, Sivasspor yenilgisi sonrası isyan etti! Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kaldı Kayyum ilk olarak Erdoğan'ın fotoğrafını astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]