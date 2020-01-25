Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından antrenör Şenol Fidan yönetiminde son çalışmasını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik çalışma yapan oyuncular, çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Göztepe maçı kadrosu

Siyah-beyazlı ekipte Şenol Fidan, Göztepe maçı kadrosuna Adem Ljajic ile Pedro Rebocho'yu almadı.

Sarı kart cezalısı Muhammed Elneny ile sakat oyuncular Dorukhan Toköz ve Jeremain Lens de kadroda bulunmuyor.

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby.

Beşiktaş, Göztepe maçı için bugün İzmir'e gidecek.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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