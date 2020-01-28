Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için resmi talebini TFF'ye iletti - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için resmi talebini TFF'ye iletti - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için resmi talebini TFF'ye iletti

6 saat önce

Beşiktaş, 2-1 yenildiği Göztepe karşılaşmasında kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın tekrarlanması talebini yazılı olarak TFF'ye iletti.

Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için resmi talebini TFF'ye iletti, System.String[]

Beşiktaş, 2-1 yenildiği Göztepe karşılaşmasında kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın tekrarlanması talebini yazılı olarak TFF'ye iletti.


Göztepe'nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı. Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti.


Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, Kartal, hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca G.Antep, G.Birliği maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.


RESMİ AÇIKLAMA


"Kulübümüz; Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile oynadığı müsabakada yaşanan ve karşılaşmanın sonucuna direkt etki eden kural hatası ile ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.


Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


Beşiktaş JK


Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FIFA'nın, Cüneyt Çakır'a 2022 Dünya Kupası hakem listesinde yer vermediği iddia edildi
Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'den Beşiktaş paylaşımı: O gün, bugündür Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:58:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için resmi talebini TFF'ye iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]