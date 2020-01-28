Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak

İsmail ER - Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Göztepe'nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı.



Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti. Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, Kartal, hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca G.Antep, G.Birliği maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.



Göztepe yeni stadına Beşiktaş maçıyla kavuştu