Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak

6 saat önce

İsmail ER - Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak.

Beşiktaş, Göztepe maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak, System.String[]

İsmail ER - Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuracak. Göztepe'nin 2. golü öncesinde Beşiktaşlı Boyd, sakatlık yaşamıştı.


Oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek maçı yeniden başlatırken, topu orta sahada sarı kırmızılılara vermişti. Göztepe bu atakta önce faul kazanıp ardından gol atarken, Kartal, hakemin hem topu yanlış takıma verdiğini hem de oyunu yanlış yerden başlattığını belirterek, maçın tekrarı için kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca G.Antep, G.Birliği maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdu.


Göztepe yeni stadına Beşiktaş maçıyla kavuştu

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:56 
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