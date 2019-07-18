Beşiktaş Grup'tan Tuzla'ya büyük yatırım
2 saat önce
Bakım-onarım faaliyetlerinde bölgesel lider olmayı hedefleyen Beşiktaş Grup, Tuzla'daki faaliyetlerini yönetmek için Art Denizcilik'i kurdu, iki ayrı tersanenin havuzunu satın aldı.
Bakım-onarım faaliyetlerinde bölgesel lider olmayı hedefleyen Beşiktaş
Grup, Tuzla
'daki faaliyetlerini yönetmek için Art Denizcilik
'i kurdu, iki ayrı tersanenin havuzunu satın aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:32
Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması! Fikret Orman: Adriano takımdan ayrıldı Fabian Ernst Beşiktaş'a geri döndü: Beşiktaş'a yakışan yetenekler bulacağız