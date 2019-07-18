Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Grup'tan Tuzla'ya büyük yatırım
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Beşiktaş Grup'tan Tuzla'ya büyük yatırım

2 saat önce

Bakım-onarım faaliyetlerinde bölgesel lider olmayı hedefleyen Beşiktaş Grup, Tuzla'daki faaliyetlerini yönetmek için Art Denizcilik'i kurdu, iki ayrı tersanenin havuzunu satın aldı.

Beşiktaş Grup'tan Tuzla'ya büyük yatırım, System.String[]
Bakım-onarım faaliyetlerinde bölgesel lider olmayı hedefleyen Beşiktaş Grup, Tuzla'daki faaliyetlerini yönetmek için Art Denizcilik'i kurdu, iki ayrı tersanenin havuzunu satın aldı.
Denizcilik, Beşiktaş, Tuzla, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:32 
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