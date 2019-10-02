Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, gündemine Seda Deniz'i aldı! | Transfer haberleri...
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Beşiktaş, gündemine Seda Deniz'i aldı! | Transfer haberleri...

35 dakika önce

Bu sezon ülkemizi Euro Cup'ta temsil edecek olan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ligde ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Beşiktaş, gündemine Seda Deniz'i aldı! | Transfer haberleri..., System.String[]

Bu sezon ülkemizi Euro Cup'ta temsil edecek olan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ligde ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.


Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar gündemine bir dönem Galatasaray forması da giyen Seda Deniz'i aldı.


Beşiktaş'ın 1997 doğumlu oyun kurucuyla prensipte anlaştığı belirtildi.


1.78 boyunda olan genç oyuncu Seda Deniz, Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonun ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.


Seda Deniz, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:16 
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