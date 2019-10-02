Beşiktaş, gündemine Seda Deniz'i aldı! | Transfer haberleri...
35 dakika önce
Bu sezon ülkemizi Euro Cup'ta temsil edecek olan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ligde ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Bu sezon ülkemizi Euro Cup'ta temsil edecek olan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ligde ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar gündemine bir dönem Galatasaray forması da giyen Seda Deniz'i aldı.
Beşiktaş'ın 1997 doğumlu oyun kurucuyla prensipte anlaştığı belirtildi.
1.78 boyunda olan genç oyuncu Seda Deniz, Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonun ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:16
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