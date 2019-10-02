Beşiktaş, gündemine Seda Deniz'i aldı! | Transfer haberleri...

Bu sezon ülkemizi Euro Cup'ta temsil edecek olan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ligde ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmayı amaçlıyor.



Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar gündemine bir dönem Galatasaray forması da giyen Seda Deniz'i aldı.



Beşiktaş'ın 1997 doğumlu oyun kurucuyla prensipte anlaştığı belirtildi.



1.78 boyunda olan genç oyuncu Seda Deniz, Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonun ardından Hatay Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.



