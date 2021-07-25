Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanında, kondisyon ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın, pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasıyla devam ettiği aktarıldı. İdmanın taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.