Lig hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı.



Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı. Sabah salonda çalışan futbolcular akşam ise sahaya indi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idmanlar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş yarın sabah 11.00 ve akşam 17.00'de yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL