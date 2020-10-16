Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı

Süper Lig'de 5. haftayı "bay" geçecek Beşiktaş Futbol Takımı, günü çift idmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlılar, ligin 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan günün ikinci idmanında kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşularının ardından yapılan açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas uygulamalarıyla devam etti. Antrenman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.