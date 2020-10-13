Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı

13.10.2020 19:36
Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Sağanak yağmur altında, ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.Beşiktaş'ın sözleşmesini dondurduğu futbolculardan Tyler Boyd takımla idmana çıkmaya devam ederken, Montero salonda çalıştı. Son transfer Rachid Ghezzal ise bireysel antrenör eşliğinde koşu yaptı.İdmanı futbol A takım sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ ile TFF ve UEFA'dan sorumlu yönetici Kemal Erdoğan takip etti.

Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışma ile devam edecek.

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı - Son Dakika Spor


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