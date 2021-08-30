Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan akşam antrenmanı; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.Öte yandan siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.
Siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına, yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi - Son Dakika Spor