Beşiktaş Günün İlk Çalışmasını Gerçekleştirdi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, günün ilk çalışmasını yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya
'da devam eden Beşiktaş
, günün ilk çalışmasını yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati salonda gerçekleştirildi. Daha sonra ise sahada yapılan çalışmalar takım toplantısıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam antrenmanda, oyuncular dar alanda 2'ye 2 maçlar yaptı.
İdman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. 3'lü turnuvayı Lens, Oğuzhan ve Necip'in de yer aldığı mor takım kazandı.
Siyah-beyazlı ekipte Quaresma
, Burak Yılmaz
ve Caner Erkin
, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Sakatlığı sebebiyle dünkü antrenmanda yer almayan Mustafa Pektemek
, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Siyah-beyazlı ekibin sabah antrenmanını A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Mircea Lucescu
ve yardımcısı Tayfur Havutçu
da bir süre takip etti. Lucescu, antrenmanın ardından Şenol Güneş ile bir süre sohbet etti. - Quaresma
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: DHA
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